Zelfs Elvis Costello moet wijken voor Rode Duivels

De gelukkigen die tickets hebben voor het concert van Elvis Costello, maandagavond in OLT Rivierenhof in Antwerpen, hoeven geen seconde te missen van de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Japan. Het concert is een uur verlaat.

De legendarische singer-songwriter Elvis Costello strijkt volgende week tweemaal neer in ons land. Zowel maandag- als dinsdagavond geeft hij een concert met zijn begeleidingsband in OLT Rivierenhof in Antwerpen. De concertgangers die ook van voetbal houden, zullen dan ook gevloekt hebben toen bleek dat de Rode Duivels hun volgende wedstrijd op het WK uitgerekend maandag om 20 uur spelen.

Maar niet getreurd: bij OLT Rivierenhof stuurden ze donderdagavond al een geruststellende mail. “Op maandag 2 juli spelen onze Rode Duivels tegen Japan. Uit respect voor Elvis Costello en om het concert in optimale omstandigheden te laten plaatsvinden heeft OLT Rivierenhof besloten om de match van de Duivels uit te zenden op een groot scherm. Op vertoon van je toegangsticket voor het concert van Elvis Costello kan je de match dus gratis bijwonen in het openluchttheater. De deuren gaan open om 19 uur, de live-uitzending start meteen met de voorbeschouwingen. Om 20 uur begint de match van de Rode Duivels en roepen we samen onze ploeg naar de overwinning.”e

Na de match van de Belgen begint het concert van Elvis Costello, wellicht om 22 uur.