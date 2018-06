Was deze foto profetisch? De weg naar de finale loopt altijd langs Brazilië

Ja, de Rode Duivels zitten na hun zege tegen Engeland op het WK in de moeilijke kant van de tabel richting finale met Brazilië, Frankrijk, Portugal en Argentinië als mogelijke tegenstanders vanaf de kwartfinale. Maar... de ploeg die Brazilië in de voorbije zeven WK’s uitschakelde, won of haalde wel de finale. De opdracht is dus duidelijk. Alleen kunnen Japan en Mexico nog stokken in de wielen steken.

Vijf jaar geleden poseerden de Rode Duivels allemaal nog met een pijl “Brazilië”. Dat WK werd toen geen onverdeeld succes maar misschien was die pijl toen wel profetisch? Blijkt immers dat het land dat in de voorbije zeven WK’s Brazilië kon uitschakelen het minstens schopte tot in de finale. Vier keer werd dat land zelfs wereldkampioen.

1990: Argentinië verliest de finale tegen West-Duitsland nadat het Brazilië opzij zette met 0-1 in de 1/8e finales

1994: Brazilië zelf wordt wereldkampioen in de VS na strafschoppen in de finale tegen Italië

1998: Frankrijk wordt wereldkampioen nadat het Brazilië kansloos liet in de finale met 3-0

2002: Brazilië zelf wordt wereldkampioen in Japan na 2-0-winst in finale tegen Duitsland

2006: Frankrijk verliest de finale tegen Italië na strafschoppen nadat het Brazilië eruit bonjourde met 0-1 in kwartfinales

2010: Nederland verliest de finale tegen Spanje nadat het Brazilië met 2-1 klopte in de kwartfinale

2014: Duitsland wordt wereldkampioen nadat het Brazilië vernederde met 1-7 in de halve finales

Kortom, we mogen stilaan luidop beginnen dromen van een finaleplaats. Alleen zijn er nog enkele kapers op de kust: Japan moet nog altijd geklopt worden in de 1/8e finales, Mexico mag niet als eerste Brazilië kloppen (want dan zouden we volgens deze statistiek kansloos zijn) en als dat niet gebeurt moeten onze Duivels wel nog altijd Brazilië zelf zien te verslaan...