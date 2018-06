Batsman was heus niet de eerste die de mist in ging tijdens het vieren van een sportief hoogtepunt

Wees maar zeker dat Michy Batshuayi straks het jaaroverzicht haalt, in België en ver daarbuiten. Zijn grappige uitschuiver na het doelpunt van ploegmaat Adnan Januzaj - bal wegtrappen en via de paal terug in het eigen gezicht - ging meteen viraal, met de nodige commentaar van Batsman zelf. Als het hem een troost kan zijn: Batshuayi is niet de eerste bij wie het vieren danig fout ging.

Batshuayi is een internationaal gekend voetballer en het WK is een toernooitje dat links en rechts wordt gevolgd. Maar Batshuayi reikt amper aan de enkels van Usain Bolt. Ja toch! Die Bolt won op donderdag 27 augustus 2015 in de Chinese hoofdstad Peking zijn vierde wereldtitel op rij op de tweehonderd meter. Tijdens het klassieke ererondje werd de Jamaicaan gevolgd door een Chinese cameraman op een segway. De brave man verloor op een gegeven moment de controle over zijn segway en katapulteerde een nietsvermoedende Bolt tegen de vlakte. De Jamaicaanse superster hield er geen blessures aan over, de excuses van de cameraman werden aanvaard.

Sommige voetballers proberen de meest originele manier te verzinnen om het scoren van een doelpunt te vieren. Mario Gjurovski bijvoorbeeld, een Macedonische spits die in Thailand zijn geld verdient. De brave man speelde er onder meer voor Muangthong United. Toen hij na het scoren van een doelpunt de geniale inval kreeg om niet zijn shirt maar wel zijn short uit te trekken en op zijn hoofd te zetten, werd dat niet gesmaakt door de lokale scheidsrechter. Het leverde Gjurovski een tweede geel en dus rood op.

Ook wielrenners durven wel eens de mist ingaan. Klassiek is het beeld van de renner die juicht terwijl er nog een ronde af te leggen is. Het overkwam bijvoorbeeld de jonge Sloveen Luka Pibernik vorig jaar tijdens de Ronde van Italië. De ploegmaat van Vincenzo Nibali dacht dat hij de etappe in Messina had gewonnen maar wist niet dat er nog een rondje moest worden gereden. Zijn ontgoocheling was dan ook groot.

En zelfs in het rugby durft het wel eens fout lopen. Zoals in de wedstrijd tussen Australië en Schotland. De beslissende conversie van Greig Laidlaw werd door Alasdair Strokosch en Joe Ansbro iets te enthousiast gevierd. Beide kolossen bespringen hun scorende ploegmaat maar hebben duidelijk geen oog voor elkaar, met alle gevolgen vandien.

Afsluiten doen we met Mark Cavendish in de Scheldeprijs: de Brit wordt op het podium geflankeerd door Tom Boonen en Robbie McEwen en wil zijn concullega’s maar al te graag op een champagnedouche trakteren. Helaas vergeet Cavendish dat zo’n podium uitnodigt tot slippertjes en zie je de Britse spurter prompt onderuit gaan, zonder fiets en gelukkig ook zonder al te veel erg.

Dichter bij huis werd GBA-speler Kristof Snelders ooit geveld door ploegmaat Marc Degryse. Die vierde in 2001 de openingstreffer tegen toenmalige koploper AA Gent. Net op het moment dat Snelders komt aangestormd, doet Degryse een onverwachte stap naar achteren. Snelders komt met zijn neus vol op het achterhoofd van Degryse terecht met héél véél bloed, een neusbreuk en een hersenschudding als gevolg. Waarmee de match voor Snelders er meteen opzat.