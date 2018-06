Doodzieke Nederlandse voetbalfanaat pakt uit met WK-feest om Rode Duivels te steunen: “Geen idee of ik er over twee jaar nog ben”

De Nederlander Herman Brouwer organiseert al tientallen jaren WK- en EK-feesten in een ‘privé-café’ in zijn achtertuin. Per voorkeur natuurlijk om het Nederlands elftal te steunen, maar dat zat er dit jaar niet in. Dus besloot hij zich volledig achter de Rode Duivels te scharen. Ook omdat Herman niet weet hoeveel feesten er nog volgen, hij is ongeneeslijk ziek.

Iedere twee jaar tovert Herman zijn achtertuin om tot een ‘privé-café’ om wedstrijden te kijken tijdens de grote voetbaltoernooien. Het Nederlands elftal gooide dit jaar echter roet in het eten door zich niet te kwalificeren voor het WK in Rusland. Maar een feest moest er komen en daarom ging Herman op zoek naar een ander land om te supporten. Dat was snel gevonden: België. Dus geen oranje attributen als aankleding, maar vlaggen in de Belgische driekleur, shirts van de Rode Duivels, ‘Fellaini-pruiken’ en Jupiler uit de tap. Zelfs de Brabançonne werd gezongen voor de wedstrijd tegen Engeland.

Video: De Telegraaf

“Er zijn hier generaties kleine kinderen geboren die waren twee of drie jaar. Die hadden nog nooit een EK of WK gezien. Die zijn straks zes jaar ouder. Dat kan niet”, legt de voetbalfanaat uit aan De Telegraaf. Dus er moest een alternatieve feestavond georganiseerd worden. “Toen kwamen we op het idee: we gaan België een keer ondersteunen.”

Ziek

Het feest werd echter ook georganiseerd met een zwaardere reden: Herman heeft kanker en is terminaal. “Hij is niet meer te genezen. Niemand weet waar we over twee jaar of vier jaar staan en hij zeker niet”, zegt dochter Michaela. “Dat speelt wel een rol natuurlijk”, voegt Herman eraan toe. “Wie weet ben ik er over twee jaar niet meer.”

Maar donderdag stond het feest centraal, niet zijn ziekte, benadrukt de organisator vooraf aan de wedstrijd. “Ik ben er nu voor het feest. En wat ik dan heb, persoonlijk, dat is dan maar zo, maar dat zien we wel weer over een paar dagen.”