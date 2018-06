VIDEO. Politie toont buit van opgerolde drugsbende die grote sier maakte

Kortrijk / Aalbeke / Harelbeke / Bavikhove / Wielsbeke / Ingelmunster / Waregem / Beveren-Leie - De politiezone Vlas bracht een grootschalig drugsonderzoek tot een goed einde. Tien jonge mensen zijn opgepakt. Ze maakten met hun drugsgeld grote sier. Van dure auto's tot exotische reizen en bezoeken aan prostituees.

Het onderzoek werd maandenlang gevoerd en woensdag afgerond met acht huiszoekingen. Er werden huiszoekingen uitgevoerd in Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wielsbeke en Ingelmunster.

“Er zijn tien personen voorgeleid voor de onderzoeksrechter”, zegt Tom Janssens van het Kortrijkse parket. “Eén van hen is minderjarig. Die werd geplaatst in een gesloten instelling. Negen meerderjarigen blijven aangehouden. Tijdens de huiszoekingen werden grote hoeveelheden drugs, geld, auto's en andere zaken aangetroffen en in beslag genomen.”

Exotische reizen

Met de vangst is een vrij zware klap toegebracht aan het drugsmilieu dat zeker minstens één keer in de week één kilo cocaïne vanuit Antwerpen naar Zuid-West-Vlaanderen bracht. Wat meteen ook betekent dat er hier genoeg afnemers waren. De meerderjarigen zijn prille twintigers die met de opbrengst grote sier maakten. Ze hielden er een rijkelijke levensstijl op na en reden met Porsche en Ferrari. Ze maakten met hun drugsgeld exotische en exclusieve reizen en brachten daarbij veelvuldig bezoek aan het prostitutiemilieu.

“Verder onderzoek zal dit uitgebreid lokaal drugsnetwerk in kaart brengen en uitwijzen wat het precieze aandeel is van de wel erg jonge verdachten. We kunnen in het belang van het onderzoek niet meer details prijsgeven maar dit is toch een serieuze vangst.”

Voor de politiezone Vlas, die het onderzoek in handen heeft en voert, is de vangst een opsteker, één van de grootste van de jongste jaren. Maar het verdere werk is helemaal niet af. Het onderzoek kan nog een paar maanden in beslag nemen.

De politiezone Vlas kreeg bij de huiszoekingen assistentie van de politiezone Midow en Mira. En Gespecialiseerde Federale Politiediensten gingen tussen 20 en 27 juni eveneens in steun bij een aantal gerichte gerechtelijke acties.