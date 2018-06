Plopsaland volzet op de eerste dag van de zomervakantie

Wie van plan was om zondag naar Plopsaland te gaan en geen tickets heeft, kan maar beter een alternatief zoeken. Het pretpark is afgehuurd en enkel toegankelijk voor wie een uitnodiging heeft. De kassa’s voor het grote publiek blijven met andere woorden dicht.

Plopsaland is op zondag 1 juli afgehuurd door KBC dat alle Cera-vennoten heeft uitgenodigd voor een dagje pretparkplezier. “We verwachten minimale wachttijden aan de attracties en als extra verwennerij organiseren we een grote wafelenbak voor iedereen”, klinkt het.

Een toegangsticket voor 7,50 euro per persoon in plaats van 36,50 euro per persoon, inclusief Brusselse wafel met slagroom.

Kinderen tot 85 cm (op 1 juli 2018) kunnen gratis binnen.

Morgen, zaterdag, is het park wel gewoon open.