Laatste dag om uw papieren belastingaangifte in te dienen

Wie zijn belastingbrief nog op papier invult, moet zich haasten. De laatste dag van het schooljaar is meteen ook de uiterste datum om uw papieren aangifte in te dienen. Via Tax-on-web hebt u nog twee weken de tijd.

“De uiterste termijn om de papieren belastingaangifte in te dienen, namelijk 29 juni, is meteen ook de laatste dag dat de burger terecht kan in de kantoren van de FOD Financiën om hem te helpen bij het invullen van zijn aangifte”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Vorig jaar vroegen nog 13.170 burgers op de uiterste vervaldatum hulp van een ambtenaar om hun brief in te vullen.

Wie zijn aangifte via Tax-on-web doet, online dus, heeft nog de tijd tot 12 juli om zich in regel te stellen. Maar liefst 77.765 van de 1,7 miljoen burgers die online hun aangifte doen, wachtten vorig jaar tot de laatste dag om op ‘verzenden’ te drukken, klinkt het bij de FOD Financiën.