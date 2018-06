Pelikaan ontsnapt uit Amsterdamse dierentuin en legt treinverkeer tijdelijk stil

In Amsterdam was vrijdag een opmerkelijk tafereel te zien op straat: een pelikaan liep er los rond. De vogel bleek ontsnapt te zijn uit de Amsterdamse dierentuin Artis. Hij maakte zich uit de voeten vlak voordat het zijn beurt was om gekortwiekt te worden.

Het dier trok rond het middaguur veel bekijks in de Nederlandse hoofdstad. Op sociale media maakten meerdere personen melding van de grote vogel. De pelikaan cirkelde rond Artis en werd later gezien in een nabijgelegen straat en vijver.

Uiteindelijk streek hij neer op de treinsporen. Daardoor moest een aankomende trein een noodstop maken. Door de gevederde spoorloper lag het treinverkeer enige tijd stil. Medewerkers van Artis en de dierenpolitie wisten de gevlogen vogel op te sporen te vangen.

Kortwieken

De pelikanen zitten in Artis in een vijver zonder afscheiding. In principe is er geen ontsnappingsgevaar, omdat de vogels worden geknipt. Dat gebeurde nu echter iets later dan normaal. “We waren net bezig met het kortwieken. Door het broedseizoen deden we dat iets later. De anderen dachten: ‘Prima’. Deze zag zijn kans schoon”, aldus een woordvoerder tegen De Telegraaf.