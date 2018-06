Volg hier om 17u LIVE de persconferentie met bondscoach Roberto Martinez en Thibaut Courtois

De Rode Duivels stoten na hun zege van donderdag tegen Engeland als groepshoofd door naar de 1/8e finales op het WK in Rusland. Dat was echter slechts de eerste (en logische) stap van een ambitieus project. Maandag (20u Belgische tijd) wacht alweer het cruciale duel met Japan. Vandaag staat in Moskou om 15u30 een gesloten training op het programma, omstreeks 17u gevolgd door een persconferentie met bondscoach Roberto Martinez en doelman/gelegenheidsaanvoerder Thibaut Courtois. Volg het hier LIVE!