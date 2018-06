Elf verdachten moeten niet terug naar Mechelse gevangenis “wegens mensonwaardige omstandigheden”

Heffen / Mechelen -

Elf verdachten in voorhechtenis moeten niet terug naar de gevangenis van Mechelen “wegens mensonwaardige omstandigheden”. Dat heeft de raadkamer in Mechelen beslist. In de Mechelse gevangenis kampt met ernstige overbevolking. Het parket tekent beroep aan. Acht blijven in de cel, drie mogen naar huis.