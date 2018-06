Onze man keek naar de Rode Duivels met Vinnie, de boezemvriend van Romelu Lukaku: “We hebben nog elke dag contact”

Reporter Frank Buyse volgde de match met de boezemvriend van Romelu Lukaku, Vinnie Frans. Dat zijn ‘broer’ tegen Engeland niet speelde was een domper. En Vinnie vond het een eindeseizoensmatch. Maar hij is er gerust in: “We spelen de finale.”

Vinnie Frans (24) vond het maar raar, de Rode Duivels zonder zijn boezemvriend Romelu Lukaku, nochtans in bloedvorm. En dan nog een match zonder inzet, eigenlijk. “Zou Romelu niet aan beginnen. (lacht) Het spreekt voor zich dat ik keihard ga supporteren, maar wat ik voelde bij de goals van Romelu tegen Panama en Tunesië, dat was… (zoekt woorden) Alsof ik ze zelf maakte. Hij is dan ook mijn broer.”

Zijn bro, bloedbroeders zijn het. Vinnie mag zelfs nigga zeggen. “Hij noemt mij ook een halve Afrikaan.” De twee groeiden van hun achtste samen op, toen de Lukaku’s in Wintam, een gehucht van Bornem, kwamen wonen. “Romeli, zo noemen wij hem als enigen, Jordan en ik. Hij was kind aan huis, noemde mijn moeder zijn tweede mama. We waren onafscheidelijk, hadden alleen elkaar en een voetbal nodig. En een PlayStation. Tot ons achttiende interesseerden zelfs de meisjes ons niet. We droomden alleen van topvoetbal.”

Afgeremd door blessures keept Vinnie nu bij Woluwe-Zaventem, derde amateur, zijn beste vriend is wereldtopper. “Maar onze band is nooit veranderd. We hebben nog elke dag contact, hij is geen zier veranderd. Altijd heel gewoon en chill gebleven, als hij hier is doen we nog precies hetzelfde. Wat voetballen en PlayStation. En we gaan nog steeds niet uit.”

Maar Lukaku heeft zijn belofte aan zijn moeder, op zijn zesde al, waargemaakt: topvoetballer worden en haar uit de armoede halen. En nu is de vroegere spits van Volharding Wintam (what’s in a name) ook de ster van de Rode Duivels. Eindelijk. “Het heeft veel te lang geduurd vooraleer hij het respect kreeg dat hij verdient”, blaast Frans. “Telkens er iets misging, was het de fout van Lukaku.”

Het is na zijn vier WK-goals al helemaal vergeten. De match tegen Engeland moest een hoogtepunt vormen, Vinnie had zijn maten verzameld in Hangar 44, een voetbalschool in Edegem. Het werd evenwel supporteren voor Belgium, zonder Lukaku. Maar dat was niet erg. “Er komen nog vier matchen. Ik denk echt dat de Duivels wereldkampioen kunnen worden.”

Vinnie & friends volgen de match opvallend rustig. “Ik denk niet dat ze voluit gaan. Er is toch een stuk minder kwaliteit. En ze vinden veel moeilijker Batshuayi dan Lukaku, zonder De Bruyne, Hazard… Het is eigenlijk een eindeseizoenmatch”, analyseert hij tijdens de rust. Waarop ze tijdens de rust maar zelf een matchke speelden.

Na enig gejuich voor Januzaj werd dan toch verder gekeken. Opwindender wordt het niet meer. Maar Vinnie is wel blij met de winst. “We zitten op schema.” En straks is Romeli er weer bij.