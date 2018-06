Man bedreigt ex met besmette HIV-spuit en foltert haar urenlang: “Beestachtige feiten”

Alken - Een 50-jarige man riskeert een celstraf van zeven jaar voor een poging moord en foltering van zijn ex-vriendin. Hij wachtte de vrouw op in haar appartement in Sint-Truiden waar de gruwel begon. Hij sloeg haar op het hoofd, trok haar haren uit en reed met haar naar het kanaal in Diepenbeek waar hij haar in het water dreigde te duwen. De vrouw werd door de politie bijna levenloos aangetroffen in zijn bestelwagen.

Op 26 mei 2015 kreeg de politie melding van een vriend van de vrouw, die niets meer van haar vernam nadat ze even haar post ging checken in haar appartement. De vrouw verbleef in een instelling waar ze ...