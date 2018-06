Dronkenman sukkelt in Schelde, vriend springt hem achtera: ternauwernood gered

Antwerpen - De hulpdiensten hebben afgelopen nacht twee mannen uit de Schelde gered. Ter hoogte van het Steenplein was een erg dronken man om onbekende reden in het water beland.

Er werd hem een reddingsboei toegeworpen maar toch dreef hij verder af. Achter de rug van de politie sprong vervolgens een tweede man het Scheldewater in. Hij kon de boei en de drenkeling vastgrijpen maar de sterke stroming maakte dat beide mannen samen verder afdreven.

Een passerende sleepboot kon het duo uiteindelijk tegenhouden waarna duikers van de brandweer de drenkelingen uit het water konden redden. De man die als eerste het water in was gegaan was op het moment dat hij aan de kant gebracht werd niet meer bij bewustzijn. Beide mannen werden naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht.