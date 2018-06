Italië: “Onze havens blijven de hele zomer dicht voor vluchtelingen”

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft vrijdag bekendgemaakt dat de Italiaanse havens “heel de zomer” gesloten zullen zijn voor ngo’s die vluchtelingen redden op de Middellandse Zee.

“De enige manier waarop de ngo’s Italië zullen zien is op een postkaart”, zei Salvini op de radio. “De havens gaan de hele zomer dicht.” Hij voegde daar aan toe dat het niet alleen gaat om de toegang tot de havens, maar ook om bijvoorbeeld “activiteiten zoals het leveren van brandstof aan de ngo’s”.

De minister zei ook dat hij “tevreden en fier” is over de resultaten van EU-top van afgelopen nacht in Brussel. “Eindelijk is Europa verplicht geweest om een discussie te aanvaarden over een Italiaans voorstel. Italië verlaat het isolement en kan opnieuw een rol spelen.”