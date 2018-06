Zware brand in appartementsgebouw in Londen onder controle

Er heeft vrijdagnamiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw in het oosten van de Britse hoofdstad Londen. Na zo’n anderhalf uur kon de brandweer het vuur doven.

De brand ontstond rond 12.30 uur (13.30 uur Belgische tijd, red.) in een flat op de twaalfde verdieping van een appartementsblok op de Wellington Way. Acht brandweerwagens en 58 brandweerlieden zijn ter plaatse om de brand te bestrijden. De brandweer kon het vuur onder controle krijgen en uiteindelijk doen uitdoven tegen 13.50 (14.50 uur Belgische tijd). Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Niemand raakte gewond, al werden 3 mensen ter plaatse wel behandeld door de hulpdiensten. Niemand moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.