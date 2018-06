Man slaat vrouw in elkaar en dreigt haar in het Albertkanaal te gooien

Hasselt - Een vijftigjarige man uit Alken moet mogelijk zeven jaar de gevangenis in, omdat hij zijn ex-vriendin zes uur lang mishandelde en ermee dreigde om haar in het Albertkanaal in Diepenbeek te gooien. De man staat terecht voor poging doodslag met voorbedachten rade.

De twee hadden elkaar in de psychiatrische instelling Aster in Sint-Truiden leren kennen. Hun relatie ging gepaard met veel drank en geweld waarbij de vrouw verschillende keren opgenomen moest worden in Aster. In juli 2015 moest dat opnieuw gebeuren. Toen de man haar gsm doorzocht vond hij allerlei seksueel getinte berichten, waaruit bleek dat de vrouw relaties had met andere mannen. Dat was voor de Alkenaar de reden om zijn relatie te beëindigen. Hij verstopte haar gsm bij een vriend om zo de vrouw te kunnen dwingen om zijn waarborg van tweeduizend euro terug te betalen.

Bloedinjectie

Op 20 juli 2015 mocht de vrouw na een verblijf in Aster opnieuw naar huis. De man wachtte haar daar op en confronteerde haar met wat hij in haar gsm gevonden had. De vrouw zou daarop een slagersmes gepakt hebben en hem bedreigd hebben. De man probeerde haar te ontwapenen door haar op het hoofd te slaan en door haar in de zetel te werpen. Daarbij brak haar pols. Daarna bedreigde hij haar met een injectiespuit die gevuld was met bloed dat mogelijk besmet was met hiv en dwong hij haar om in te stappen in zijn bestelwagen. Hij reed met de vrouw naar het kanaal in Diepenbeek. Toen hij merkte dat de vrouw opnieuw een fles wodka bovenhaalde en ervan wilde drinken sloeg hij haar opnieuw.

In Diepenbeek dreigde hij ermee om haar in het kanaal te gooien, als ze het geld niet zou overhandigen en zich niet opnieuw zou laten behandelen voor haar drankverslaving. Aan het kanaal zou de vrouw met haar hoofd op een steen gevallen zijn, toen ze haar evenwicht verloor.

Halfnaakt

Ondertussen was de politie van Sint-Truiden op de hoogte gebracht van de onrustwekkende verdwijning van de vrouw en werden alle middelen ingezet om haar en haar vriend op te sporen. Uiteindelijk werd het koppel op een serviceweg teruggevonden door de politie van Borgloon. De vrouw lag bewusteloos, zwaargewond en halfnaakt op de grond.

De man zat voor de poging doodslag reeds vier maanden in voorhechtenis.