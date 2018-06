Brand in 12 verdiepingen tellende woontoren in Londen

In Londen is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een twaalf verdiepingen tellende woontoren. Op beelden en video’s gepost op sociale media is te zien hoe het gebouw in brand staat.

Acht brandweerwagens en 58 brandweermannen zijn in de weer op de plek van het onheil in het Mile End district, aldus de Londense brandweer. De helft van de twaalfde verdieping zou al in lichterlaaie staan.

Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid en men weet ook nog niet wat het vuur heeft veroorzaakt.

Bij een brand in de Grenfell Tower een jaar geleden in de Britse hoofdstad vielen nog 72 doden.