Anick Berghmans zet stap opzij na beschuldigingen in zaak plofkraken, maar ontkent alle betrokkenheid: “Ik ben geschokt”

Lommel - De Lommelse schepen Anick Berghmans (SP.A) die de voorbije dagen in opspraak kwam door haar mogelijke betrokkenheid bij de plofkraken in ons land, zet een stap opzij. Dat zegt ze in een open brief. Eerder was ze al op non-actief gezet door het schepencollege.

In die open brief ontkent ze ook met klem elke betrokkenheid. De volledige mededeling van Berghmans kan u hieronder lezen:

Naar aanleiding van het gebeuren van de afgelopen dagen wens ik vandaag het volgende mee te delen.

In de eerste plaats en met volle overtuiging ontken ik formeel dat ik ook maar iets te maken heb met de plofkraken. Ik ben dan ook geschokt door wat er in de pers geschreven wordt en welke onwaarheden daarin verkondigd worden, voornamelijk met betrekking tot mijn persoon.

Ik zal me uiteraard ter beschikking houden van het gerechtelijk onderzoek.

Gezien het geheim van het gerechtelijk onderzoek zal ik niet communiceren met betrekking tot de inhoud van dit lopende onderzoek.

Omwille van bovenstaande en omwille van het feit dat ik al mijn energie wil gebruiken om mijn naam te zuiveren, heb ik besloten om een stap opzij te zetten en mijn ontslag aan te bieden als schepen en als gemeenteraadslid. Ik denk dat dit ook nodig is in het belang van de verdere goede werking van het stadsbestuur en de stadsorganisatie en in het belang van de Lommelaars.

Ik ben er zeker van dat al mijn kiezers en sympathisanten het door mij en mijn collega ‘s van het schepencollege gevoerde beleid gewaardeerd hebben en vraag hen dit beleid ook in de toekomst te blijven steunen.

Ik hoop dat na deze eenmalige communicatie de rust voor mezelf, mijn familie en vrienden kan weerkeren. Ik ben ervan overtuigd dat op het einde van het onderzoek zal blijken dat ik onschuldig ben.

Audi onder zeil

Begin deze week werd door de politie in de tuin van Anick Berghmans, onder een zeil, een Audi gevonden die gebruikt was geweest bij een of meerdere recente plofkraken in ons land. Berghmans is volgens meerdere bronnen al een tijd op het slechte pad. Het gonst in Lommel van de geruchten dat ze niet vies was van een lijntje coke of een xtc-pil.

Ze werd dinsdag opgepakt, woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en dan ook officieel in verdenking gesteld voor diefstal met braak en bendevorming. Haar exacte aandeel in de plofkraken wordt nog onderzocht, maar ze werd officieel beschouwd als medeplichtige.

Non-actief

Intussen was ze al door het schepencollege op non-actief gezet. Lommels burgemeester Peter Vanvelthoven (SP.A) en de Lommelse schepenen reageerden “zwaar geschokt” op de berichten van hun collega. Vanvelthoven laat intussen ook weten dat hij niet van plan is Berghmans te vervangen als schepen voor de korte periode tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De burgemeester gaat aftoetsen bij Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans of dat mogelijk is.

Hij benadrukt ook dat ze Berghmans al eerder confronteerden over geruchten over persoonlijk drugsgebruik. “Geconfronteerd met en aangesproken over geruchten over persoonlijk drugsgebruik bleef zij steevast ontkennen”, zegt Vanvelthoven.

Big Brother

Anick Berghmans is sinds 2015 schepen voor SP.A in Lommel, recent voor Evenementen, Dierenwelzijn en Kinderwelzijn. Ze verwierf de voorbije jaren enige nationale bekendheid als deelnemer aan het realityprogramma Big Brother (2002) en – later – als zangeres bij de Ketnet-band. Ze is ook nog actief als danslerares.

LEES OOK (+). Van Ketnet naar plofkraken: hoe het misliep met de gevallen Lommelse schepen

Plofkraken

De plofkraakbende sloeg de voorbije maand al toe in Tielt-Winge, Kinrooi, Buggenhout en ­Boechout. Ze bliezen telkens met gas de geldautomaten op. Daarna trokken ze de lade met geld uit de automaat. De twee jongste overvallen dateren van vorige week. Vier ­gemaskerde mannen drongen woensdagnacht om kwart na drie binnen in een kantoor van Bpost Bank in Lummen. Op hetzelfde moment beroofden twee gangsters op dezelfde manier een automaat in Lommel.