VIDEO. Indrukwekkende vlammenzee op Expresweg bij Brugge: bestuurder kan net op tijd ontsnappen

Brugge - Langs de Expresweg in Sint-Andries bij Brugge brandde vrijdagmiddag een wagen volledig uit. De bestuurster merkte een technisch defect op en kwam in botsing met een voorligger. De wagen vatte vuur, maar de vrouw kon nog op tijd uitstappen.

De vlammen verspreidden zich snel en in geen tijd stond de Renault Scenic in lichterlaaie. De brandweer van Brugge kwam ter plaatse en kon het vuur snel doven. De brandende wagen veroorzaakte wel een serieuze file in beide richtingen. In de richting van Zeebrugge werd de weg afgesloten en stond het verkeer helemaal stil. In de andere richting vormde zich dan weer een kijkfile.