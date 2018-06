Politie waarschuwt vakantiegangers: “Deel vakantiefoto’s pas op sociale media wanneer u terug thuis bent”

Vertrekt u straks op vakantie? Zorg dan dat de terugkeer even zorgeloos verloopt als de reis zelf. Bespaar u zelf met andere woorden de onaangename verrassing dat u bij uw thuiskomst moet vaststellen dat er dieven aan het werk geweest zijn. “Hoe minder kans u inbrekers geeft, hoe kleiner het risico dat ze uw woning uitkiezen om hun slag te slaan”, zegt de politie. Daarom geven ze volgende tips.

Vraag gratis politietoezicht

Wie vakantietoezicht vraagt, minstens een week voor vertrek, mag er zeker van zijn dat de politie tijdens de dagelijkse patrouilles extra aandacht zal hebben voor zijn of haar huis. “We zullen eens rond de woning lopen, kijken of alles nog slotvast zit en of er niets verdachts te zien is”, klinkt het.

Alle inwoners in ons land kunnen gratis een beroep doen op de lokale politie voor vakantietoezicht . Het volstaat om een aanvraagformulier in te vullen via police-on-web. Oudere mensen kunnen ook terecht bij de lokale politie, waar ze het aantal aanvragen ieder jaar zien stijgen.

Toon vooral niet dat u weg bent

*Tegenwoordig delen we alle leuke momenten direct op Facebook en andere sociale media. Vakantiefoto’s kan u het best pas posten wanneer u terug bent. Doe het vooral niet vanop vakantie. Post ook geen berichten over wanneer u vertrekt en voor hoe lang ut weg bent. Of waar u bent. Het is misschien best grappig om vrienden en collega’s jaloers te maken. Maar zo geeft u ook inbrekers de pap in de mond.

* Laat ook geen afwezigheidsbericht achter op uw deur wanneer u met vakantie bent. Vertel de bakker of de melkboer, als die bij u nog langskomt, welke periode u afwezig bent. Een brood of flessen melk die blijven staat, zijn voor dieven een signaal dat er niemand thuis is.

*Spreek op uw antwoordapparaat geen bericht in waarin u uw afwezigheid bevestigt.

*Vertel een buur of familielid dat u met vakantie bent. Laat een sleutel achter bij iemand die u goed kent en kan vertrouwen. Vraag eventueel om rolluiken af en toe op en af te laten. Laat ook uw gras maaien en de brievenbus af en toe leegmaken. Een volle brievenbus wijst erop dat er al lang tijd niemand meer geweest is.

*Werk met tijdschakelaars zodat bepaalde lichten in huis af en toe branden. Dat geeft de indruk dat er iemand thuis is.

Als dief niet binnen de drie minuten binnen is, geeft hij het op

*Uit onderzoek van de federale politie blijkt dat dieven nogal lui zijn. Dat ze met andere woorden weinig moeite doen om binnen te breken. Lukt het hen niet binnen de drie minuten bij u in te breken, kiezen ze een ander slachtoffer uit. Het komt er dus op aan om uw huis zo goed mogelijk te beveiligen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch vergeten mensen het af en toe om ramen en deuren af te sluiten. Ramen op kiepstand of vliegenramen zijn kinderspel voor inbrekers. Als u een poort hebt, doe ze dan zeker op slot.

*Plaats ook veiligheidssloten, leg een lat in de gleuf van de schuifdeur van de veranda zodat die niet van buitenaf kan opengeschoven worden. Zet desnoods lege flessen aan de achter- en zijdeur. Wanneer een dief zou willen inbreken en hij opent de deur, valt die fles om en zal hij wellicht schrikken en vluchten.

*Zorg dat het keldergat beveiligd is. Benden hebben soms kinderen mee die ze door het keldergat of WC-raampje naar binnen steken, zodat die dan de deur of een raam kunnen openen.

Drie minuten, meer tijd geeft een inbreker zichzelf niet om uw woning binnen te dringen Foto: rr

*Laat ook geen ladders of gereedschap slingeren in de tuin.

*Bewaar waardevolle voorwerpen in een kluis.

* Laat uw sleutels niet in het slot zitten: geef ze aan de persoon die uw brievenbus komt leegmaken of neem ze mee. Leg ze zeker niet onder de mat of in een bloempot bij de woning. Dat zijn de eerste plaatsen waar dieven gaan zoeken.

*Activeer het alarm wanneer u vertrekt en breng de alarmcentrale op de hoogte van uw afwezigheid.

Laat uw huis veilig achter

*Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering van ijskast en diepvriezer. Doof alle lampen zonder tijdschakelaar.

*Trek zoveel mogelijk stekkers uit het stopcontact. Je weet nooit dat het gaat onweren tijdens uw afwezigheid. Vraag een buur of familielid om na een onweer toch even te controleren of de hoofdschakelaar niet uit staat. Anders riskeert u bij thuiskomst de hele inhoud van uw diepvriezer te moeten weggooien.

*Schakel de watertoevoer van uw wasmachine uit. Het zou niet de eerste keer zijn dat een darm stuk gaat en het water onafgebroken in de woning loopt. Met grote schade als gevolg.

*Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers. Hou ook de facturen bij, die zijn niet enkel handig als er iets stukgaat maar ook als aankoopbewijs. Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto. Op die manier kan de politie uw goederen gemakkelijker aan u teruggeven wanneer ze teruggevonden worden. Bewaar al die informatie, die nuttig is bij de aangifte van een eventuele inbraak, op een veilige plaats.