Drie baby’s verdronken, 100 anderen vermist voor Libische kust

Bij een nieuwe schipbreuk op de Middellandse Zee vrijdag zijn de lijkjes van drie baby’s uit het water gehaald. Een honderdtal anderen zijn nog vermist. Volgens de reddingswerkers zonk de boot voor kust van Libië.

Zowat 120 vluchtelingen, hoofdzakelijk Afrikanen, waren aan boord van een opblaasboot met motor toen het schip zes kilometer voor de kust zonk, vertelden overlevenden aan AFP.

Zestien mensen werden gered, allemaal jonge mannen. De boot was voor zonsopgang uitgevaren bij de Libische kuststad Garaboulli, 50 km ten oosten van Tripoli. Enkele uren later was er een explosie aan boord en de motor vloog in brand, waarop het schip water maakte en zonk. De overlevenden probeerden zich vast te klampen aan bidons.

Volgens de kustwacht werden ze later opgemerkt door vissers. Bij de slachtoffers, onder wie heel wat Marokkaanse en Jemenitische families, zijn drie baby’s en drie kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, evenals 10 tot 15 vrouwen.

