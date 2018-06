Toeriste valt in slaap op luchtbed en dobbert 21 uur lang op 11 kilometer van de kustlijn

Een vermiste vrouw is teruggevonden op zo’n elf kilometer voor de kust van Rethymnon in Kreta. Daar lag de 55-jarige zwaar onderkoeld en verbrand op een luchtbed te bibberen van angst. De Russische toeriste was immers in slaap gevallen op de watermatras en door de sterke stroming meegesleurd naar de open zee.

Het waren medewerkers van het Europees Grenswachtagentschap, die met vliegtuigjes plots het luchtbed opmerkten. Het team gaat normaal gezien op zoek naar illegale migranten, maar ze daalden toch af om te kijken wat er aan de hand was. Hun verbazing was dan ook groot, toen er een toeriste bleek te dobberen op het luchtbed op zo’n elf kilometer van de kustlijn.

De Russische vrouw was volledig verbrand door zo lang onbeschermd in de zon te liggen. Toch was haar lichaamstemperatuur uiteindelijk gedaald tot een gevaarlijke 32 graden Celsius, bijna vijf graden onder het gemiddelde. “Ze overleefde een koude nacht met regen en een storm en moest zich continu vasthouden aan haar luchtbed”, bevestigt de politie aan lokale media.

De toeriste werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal ze nog een tijdlang een behandeling moeten krijgen voor haar brandwonden en hartproblemen. Volgens de politie is het een “wonder” dat de vrouw nog leeft.

De familie was tot tranen geroerd toen ze gered was. De echtgenoot en dochter van de vrouw waren immers al die tijd naar haar op zoek. Ze sloegen alarm toen de Russische ’s avonds niet terugkeerde naar het hotel. Een zoektocht met een jetski en schip van de Kustwacht was tevergeefs.