“Trump wil nu ook uit Wereldhandelsorganisatie stappen”

De Amerikaanse president Donald Trump wil de Verenigde Staten terugtrekken uit de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat schrijft de Amerikaanse nieuwswebsite Axios op basis van bronnen binnen het Witte Huis. Minister van Financiën Steve Mnuchin sprak het bericht tegen op tv-zender Fox. Hij noemde het een “overdrijving”.

“Hij heeft wel honderd keer gedreigd uit de WTO te stappen”, zei een van de anonieme bronnen die het onderwerp zelf met Trump besprak. De Amerikaanse president zou zijn adviseurs meermaals hebben verteld dat de VS “altijd genaaid wordt” door de WTO. Volgens Trump is het handelsorgaan door de rest van de wereld ontworpen om de Verenigde Staten dwars te zitten.

Trumps adviseurs zouden Trump proberen uit te leggen dat de VS succesvoller is bij de WTO dan andere landen. Daar lijkt de president, die zich tijdens zijn campagne al laatdunkend uitliet over de WTO, zich echter niet door overtuigen.

Minister van Financiën Steve Mnuchin weersprak het bericht van Axios tegenover Fox News. Dat Trump uit de WTO zou willen stappen, noemt hij een overdrijving. “De president is duidelijk geweest dat hij zorgen heeft over de WTO en hij denkt dat er aspecten zijn die oneerlijk zijn.” Volgens Mnuchin is de regering Trump echter gericht op vrije handel en het afbreken van barrières.

Overigens kan Trump niet op eigen houtje besluiten uit de WTO te stappen. Hij kan dat wel aankondigen, maar voor een daadwerkelijk vertrek moet het Congres een wetswijziging doorvoeren.