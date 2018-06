Charles Michel: “Brief van Trump niet ongebruikelijk in voorbereiding op Navo-top”

De brief die de Amerikaanse president Donald Trump naar een tiental Europese staten heeft gestuurd met het oog op de komende Navo-top is niet ongebruikelijk. Dat stelt premier Charles Michel, die wijst op de ernstige inspanningen die zijn regering levert op het vlak van defensie.

“Het is een tamelijk klassieke brief in voorbereiding op de Navo-top. Ik bevestig fier wat België inzake gezamenlijke defensie doet. Het is deze regering die beslist heeft om de systematische daling van de defensie-uitgaven en opnieuw te investeren”, reageerde Charles Michel op de RTBF op het bericht van La Libre dat de Amerikaanse president aan België vraagt om de ernstige inspanningen te doen om de militaire uitgaven te verhogen. “Het wordt steeds moeilijker om aan de Amerikaanse burgers te verantwoorden waarom bepaalde landen niet aan de gezamenlijke veiligheid van de Navo bijdragen”, schreef Trump in een gelijkaardige brief aan de Noorse autoriteiten.

Foto: Photo News

De kritiek is niet nieuw. De Verenigde Staten willen dat de lidstaten van het bondgenootschap tegen 2024 2 procent van hun bbp besteden aan Defensie. Zelfs met de aangekondigde 9,4 miljard, onder meer voor de vervanging van de F-16, haalt België dat niet.

Uit goede bron werd vrijdag vernomen dat in de brief nog twee andere parameters, waarvoor België wel goed scoort, namelijk de deelname aan missies in het buitenland en de Strategische Visie Defensie, die de regering heeft goedgekeurd en ons land in staat stelt de gevraagde capaciteit aan de Navo te leveren.

In de brief is er geen sprake van de vervanging van de F-16, waarvoor de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin kandidaat is. Is dat ondanks alles geen vorm van druk in het voordeel van het Amerikaanse toestel? “Ik ben niet erg onder de indruk van dergelijke brieven”, was het laconieke antwoord van de premier.

Naar verluidt hebben ook Nederland, Luxemburg, Canada, Italië, Spanje en Portugal een gelijkaardige brief gekregen.

