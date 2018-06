De VAR werd duchtig gebruikt in de groepsfase van het WK… en zo vaak had de scheids gelijk (volgens de FIFA)

De video assistant referee (VAR) is tijdens de groepsfase van het WK voetbal in Rusland 335 keer gebruikt. Dat heeft Wereldvoetbalbond FIFA vrijdag bekendgemaakt.

De FIFA liet weten dat van de 335 geanalyseerde fases, de veldscheidsrechter het in 95 procent van de gevallen bij het rechte eind had. De VAR kwam in zeventien gevallen tussenbeide, waarbij veertien beslissingen veranderd werden. Driemaal bevestigde de videoref het oordeel.

De VAR controleerde gemiddeld net geen zeven fases per match. Gemiddeld duurde de interventie van de VAR tachtig seconden. “In sommige gevallen kon de beslissing vroeger vallen maar de ref nam de tijd om zeker te zijn juist te oordelen”, vertelde de Italiaanse ex-arbiter Pierluigi Collina, arbitragehoofd bij de FIFA.