Ghislain Mahy: ’s lands beroemdste autoverzamelaar die zijn duizend wagens in het Gravensteen wou stallen

Meer dan duizend auto’s heeft Ghislain Mahy verzameld. Uit alle jaren, uit alle landen. Daarvan worden er straks 134 geveild. In een kasteel in Henegouwen. De plaats zou ’s lands beroemdste autoverzamelaar zeker hebben kunnen bekoren, hij die ooit het plan had opgevat om zijn verzameling onder te brengen in het Gravensteen. Zij kon hem overtuigen om dat niet te doen: “Uw Amerikaanse wagens geraken niet door de poort.”