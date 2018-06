Martinez heeft goed nieuws over Lukaku, maar valt uit de lucht over Mignolet: “Welke uitspraken heeft hij gedaan?”

Een dag na de 1-0 overwinning tegen Engeland stond Roberto Martinez de pers te woord in het oefencomplex van de Rode Duivels in Dedovsk. De bondscoach liet in die wedstrijd al zijn invallers spelen, behalve Simon Mignolet. “Bij een keeper is er geen sprake van vermoeidheid.”

De Rode Duivels hielden een training achter gesloten deuren. Voor de basisploeg van donderdag stond er een hersteltraining op het programma. Wat fietsen in de gym en een beetje uitlopen. De bankzitters van tegen Engeland - de eigenlijke A-ploeg dus - kregen een iets intensievere sessie voorgeschoteld.

Bij die spelers die wat intensiever trainden, zat ook Simon Mignolet. Die had donderdag na de wedstrijd laten vallen dat hij graag had gespeeld.”Ze denken misschien dat ik alles kan verdragen, maar ooit komt er een einde aan”, klonk het na de wedstrijd in Kaliningrad.

Bondscoach Roberto Martinez begrijpt de ontgoocheling van Mignolet. Al was hij naar eigen zeggen nog niet op de hoogte van de uitspraken van Mignolet. “Welke uitspraken heeft Mignolet gedaan?” Nadat de perschef hem uitlegt dat Mignolet zie ontgoocheld te zijn, volgde er dit antwoord: “Simon is altijd op en top prof. Mijn deur staat altijd open voor hem.”

Martinez legt wel uit waarom hij Courtois opstelde. “Op een WK is er geen sprake van fysieke vermoeidheid voor een keeper. Thibaut Courtois was goed aan het WK begonnen. En een keeper kan voordeel halen uit het matchritme. Ik vond het voor Courtois was het ook belangrijk om tegen Engeland - dat sterk is op stilstaande fases - te spelen om daarop matchritme op te doen. En Simon Mignolet toonde in het verleden al dat hij altijd klaar is als we op hem rekenen.”

Lukaku is fit

Roberto Martinez is tevreden met de zege van donderdag. “De overwinning tegen Engeland geeft een goed gevoel. Het geeft ons vertrouwen. De jonge mannen hebben getoond dat ze klaar zijn. Dat Januzaj de matchwinnaar kan zijn op een WK, dat is niet alleen voor hem fantastisch, maar voor iedereen.”

De bondscoach kan nu voor het eerst sinds de afreis naar Rusland over een volledig fitte kern beschikken. “Romelu Lukaku is fit. Hij heeft de hele training volgemaakt. Thomas Vermaelen lijkt nu een beetje op een bokser door zijn dikke oog. Zijn zicht is niet zo goed, maar dat vormt geen probleem. En Vincent Kompany zit op schema. Het was de bedoeling om hem een beetje speeltijd te geven. Hij is klaar nu”, zegt Martinez. “Het was goed om te zien dat Thomas Vermaelen en Vincent Kompany er weer staan. Het wordt nu moeilijker voor mij, want ik moet nu nog moeilijkere keuzes maken. Heel de kern is bekwaam om te spelen.”

“Dacht dat Michy gewond was”

In België gaat iedereen er vanuit dat Japan makkelijk aan de kant wordt gezet, maar de bondscoach is toch op zijn hoede. “De match tegen Japan wordt niet makkelijk. We speelden tegen hen in november. Ze zijn energiek, technisch en tactisch sterk. We zijn favoriet tegen Japan op basis van de FIFA-ranking. Maar dat wil niets zeggen. Die ploeg is zeer dynamisch en sterk in de omschakeling. Ze kunnen ons pijn doen op de counter. In die oefenmatch in Brugge creëerden ze drie of vier goede kansen. Simon Mignolet was toen de sterkste speler van de ploeg. Dat zegt genoeg.”

Tot slot bevestigde Martinez dat hij met gemengde gevoelens zat na het doelpunt van Adnan Januzaj, maar niet omdat hij niet wilde winnen. “Het was een knappe goal, maar ik zag dat Batshuayi zich pijn deed door de bal tegen de paal te trappen (lacht). Ik dacht dat hij gewond was en van het veld zou moeten. Hopelijk imiteren de andere spelers hem nu niet op training (lacht).”