Geen Nederland op dit WK, maar met onze columnist Nico Dijkshoorn krijgt Rusland wel een Oranje tintje. Elke dinsdag en vrijdag laat hij in een audiocolumn zijn licht schijnen over wat hem deze weken bezighoudt. Vandaag: Villa Sporza en Wesley Sonck.

Laat ik eerlijk zijn: ik kijk tijdens dit WK voor het eerst naar het televisieprogramma Sporza. Dat is even wennen. In Nederland zitten er vier mannen in een studio. Eentje neemt zijn hond mee. Tussendoor ...