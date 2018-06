“Ik ga een bommengordel omdoen en het ziekenhuis opblazen”: Antwerpse arts niet bestraft

Antwerpen - Een 50-jarige dermatoloog die vorig jaar ontslagen werd door het AZ Klina in Brasschaat nadat hij een Afrikaanse patiënt geduwd had, heeft van de Antwerpse strafrechter vrijdag een opschorting gekregen. De rechtbank vond het niet bewezen dat de duw racistisch gemotiveerd was. Ook andere dreigende opmerkingen van de arts richting patiënten en directie moesten volgens de rechtbank niet au sérieux genomen worden.

De aanleiding voor het handgemeen op 18 januari 2017 was een eerder gemiste afspraak van de patiënt waarvoor de beklaagde vergoed wilde worden. De man weigerde de gevraagde 20 euro te betalen, wat tot een discussie leidde. De beklaagde besloot om het zo te laten en vroeg de patiënt om te vertrekken, omdat hij met een volle wachtkamer zat.

“Ga terug naar uw eigen land als het daar zoveel beter is”

De man bleef talmen, waarop de beklaagde er een bewakingsagent bij riep. Toen hij de portefeuille en gsm van de man van zijn bureau nam, greep de patiënt hem bij de hand en dat was voor de arts de druppel. Hij gaf de Afrikaanse man een duw en slingerde hem allerlei verwijten naar het hoofd in de trant van ‘Ga terug naar uw eigen land als het daar zoveel beter is’.

De arts ontkende dat hij de patiënt uit racisme geduwd had en ook de rechtbank vond dat niet bewezen. “Dit had met elke patiënt die niet op een afspraak was, kunnen gebeuren”, klonk het. De verzwarende omstandigheid van racisme werd niet weerhouden.

“Ik ga de directie omver schieten”

De dermatoloog werd ook vervolgd voor bedreigingen. Na het handgemeen was hij een lokaal binnen gestormd en had hij geroepen dat hij “een bommengordel ging aandoen en het ziekenhuis ging opblazen”. Hij zei ook dat hij thuis twee wapens had en dat hij “de directie omver ging schieten, omdat het allemaal hypocrieten waren”.

Volgens zijn advocaat was dat een dwaze manier om zijn frustraties te uiten. De rechtbank vond evenmin dat zijn uitlatingen au sérieux moesten genomen worden. De personeelsleden hadden ook pas vijf dagen later klacht ingediend, waardoor de rechtbank twijfelde of ze echt wel zo bang waren geweest. Voor de bedreigingen werd hij vrijgesproken. Hij kreeg enkel een opschorting voor de duw.