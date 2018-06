Vergeet de Croky Cup, in Nederland doet men nóg ‘beter’: in deze competitie wil je pas kampioen spelen

Ja, we geven het toe. Ook wij grinniken op de redactie wel eens met de naam van de Belgische bekercompetities: de Croky Cup. Maar dat is vanaf nu gedaan want in Nederland doet men nog ‘beter’ qua naamgeving.

De Belgische bekercompetitie stond tot 2015 bekend als de Cofidis Cup. Nadien werd die omgedoopt tot Croky Cup, met de bijhorende vogel als mascotte. Onze hoogste klasse wordt al een tijd lang gesponsord door Jupiler, net als de Nederlandse tweedeklasse. Het verschil in naam is klein: Jupiler Pro League vs Jupiler League.

Maar die verwarring is vanaf volgend seizoen voorbij want Jupiler haakt na twaalf seizoenen af. In Nederland zal de Eerste Divisie voortaan de Keuken Kampioen Divisie heten. Wie in 2019 de titel pakt, zal zich dus terecht een trotse kampioen kunnen noemen.

“Keuken Kampioen is een gerenommeerd bedrijf dat veel overeenkomsten heeft met onze Divisie”, zegt Eerste Divisie-directeur Marc Boele. “Beide nuchtere, Nederlandse merken, die voor alle Nederlanders toegankelijk zijn. De nieuwe sponsor is oprecht betrokken bij de sport. Dit geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst. Wij helpen het merk graag om bekender te worden onder voetballiefhebbers in Nederland.”