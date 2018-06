Van oppernul tot een spookrijder: deze elf vormen het flopelftal van de WK-groepsfase

Hier hadden eigenlijk ook gewoon elf Duitsers moeten staan. Maar omdat het WK meer is dan alleen de ondergang van de titelverdediger, keken we verder dan Die Mannschaft alleen. Maak kennis met de helaas al uitgeschakelde 33ste deelnemer aan dit WK: Afgangistan.

Doelman: Willy Caballero (Argentinië)

De Willy. Man die Jorge Sampaoli en heel Argentinië hoofdpijn bezorgt. Ging schandalig in de fout in de 0-3-afgang tegen Kroatië en kwam er nadien ook niet meer in. Mag op zijn 36ste een verdere interlandcarrière vergeten.

Foto: REUTERS

Rechterflankverdediger: Ahmed Fathi (Egypte)

Lid van een van de weinige ploegen die het toernooi afsluiten met nul punten. Opperlid zelfs. Was goed voor een eigen doelpunt tegen Rusland en een strafschopfout tegen Saudi-Arabië. Geen slechte bijdrage aan dit WK.

Foto: EPA-EFE

Centrale verdediger: Sergey Ignashevich (Rusland)

Rusland, die doen het toch supergoed? Zeker, maar deze centrale verdediger zorgde wel voor een enorm pijnlijk moment tegen Uruguay. Bij de vrije trap van Luis Suarez duwde hij een paar Uruguayanen uit de muur waardoor Suarez vrij kon inschieten. Vervelend.

Foto: AFP

Centrale verdediger: Thiago Cionek (Polen)

Uitblinker bij de Polen. Als je met uitblinker ‘slechtste van het pak bedoelt’. Cionek speelde één wedstrijd op dit WK – tegen Senegal -, zorgde daar met een eigen doelpunt voor de eerste tegentreffer van zijn land en leidde vrolijk de trieste uitschakeling in.

Foto: AFP

Linkerflankverdediger: Milad Mohammadi (Iran)

Niet zo dramatisch gepresteerd, maar voor eeuwig in ons geheugen gegrift als de man van de mislukte inworp. Wou tegen Spanje in het slot graag eens speciaal doen met zijn handen, maakte een koprol bij de aanloop en stopte vlak voor de zijlijn omdat hij niet goed uitkwam met zijn passen. Hilarisch. En pijnlijk.

Foto: AP

Verdedigende middenvelder: Carlos Sanchez (Colombia)

Had bijna een record te pakken, dat van speler met de snelste rode kaart uit de geschiedenis van het WK. En bijna ook de domste. Pleegde tegen Japan hands om een doelpunt te vermijden, maar de bijhorende strafschop werd gewoon omgezet.

Foto: AFP

Verdedigende middenvelder: Sami Khedira (Duitsland)

Symbool van de falende Duitsers, nog meer dan Toni Kroos, Thomas Müller of Jérôme Boateng. Werd in de opener tegen Mexico overlopen en in de steek gelaten. Speelde zelf ook wel op het niveau van pakweg Saudiër Abdullah Ateef. Dat wil ook wel wat zeggen.

Foto: AFP

Aanvallende middenvelder: Christian Cueva (Peru)

Goed gespeeld, eigenlijk. Echt wel. Maar zag zijn beeltenis in het thuisland overal uitgegomd en overspoten worden toen hij een strafschop miste tegen Denemarken. Peru verloor, deed het verder nog uitstekend, maar kon zich niet meer plaatsen. Zonde.

Foto: REUTERS

Rechterflankaanvaller: Yussuf Poulsen (Denemarken)

Was zowaar de matchwinnaar tegen Peru, maar eigenlijk weegt dat niet op tegen hetgeen hij al in negatieve zin gepresteerd heeft. Kwaliteitsvolle speler, maar best een spookrijder. Zorgde in de eerste twee matchen voor twee strafschopfouten en twee gele kaarten. Is er in de achtste finales na schorsing weer bij. Iets om naar uit te kijken.

Foto: Photo News

Diepe spits: Aziz Bouhaddouz (Marokko)

Nooit goed als een aanvaller mee moeten komen verdedigen. Zeker niet als die nog maar een kwartiertje eerder was ingevallen. In het absolute slot van de match tegen Iran kopte de spits de bal lekker tegen de eigen touwen. Een valse start die Marokko niet meer kon uitwissen.

Foto: Photo News

Linkerflankaanvaller: Ousmane Dembélé (Frankrijk)

Dembélé? Heeft die dan al iets misdaan? Kon je de polyvalente Zuid-Koreaanse linkerflankspeler Kim Min-Woo niet nemen, goed voor een strafschopfout en op de bank in de stuntzege tegen Duitsland? Neen, Dembélé is vanop de rechter- of linkerflank het symbool van Frankrijk: veel kwaliteit, geen attractiviteit. Saai.