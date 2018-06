Belgische duiker helpt Thaise voetballertjes uit ondergelopen grot te redden: “Levensgevaarlijk maar de tijd dringt”

Al een week zitten twaalf jonge voetballertje en hun trainer vast in een grottencomplex in Tham Luang in Thailand. De tijd dringt. Dat zegt de Antwerpse duiker Ben Reymenants die door de Amerikaanse US Navy Seal werd gevraagd om mee te zoeken omdat hij gespecialiseerd is in speleoduiken.

“Snelstromend water en modder. Je ziet geen hand voor ogen. Het zicht is hooguit tien centimeter daar beneden”, zegt Reymenants. De Belg, die al in verschillende landen dook, week enkele jaren geleden uit naar Phuket waar hij duikbedrijf Blue Label Diving oprichtte in het toeristische Phuket.

Dat hij nu betrokken is bij de reddingsoperatie komt door de US Navy Seal, het eliteteam van het Amerikaanse leger dat helpt bij de zoektocht naar de kinderen. Zij kennen de Belg en zijn expertise. De kinderen zitten nu al een week vast op grote diepte en de tijd om hen levend naar boven te halen dringt.

Ben Reymenants Foto: Blue Label Diving

Samen met vier militaire grotduikers probeert Ben Reymenants het ondergelopen grottencomplex te bereiken. Een uiterst vermoeiende en gevaarlijke operatie. “Maar er zijn kinderen bij betrokken en de tijd dringt. Dan gelden er andere normen. Want anders zou hier zeker niet gedoken worden”, zegt Reymenants aan de collega’s van RTBF.

Foto: REUTERS

“De omstandigheden zijn erg veranderd sinds het moment, afgelopen zaterdag, dat de kinderen de grot zijn binnengegaan. Er was toen geen gevaar”, vertelt de Belgische duiker. “Maar het water is intussen 5 meter gestegen.”

Het basiskamp van de reddingswerkers, dat eerst op 1,5 kilometer van de ingang van de grot lag, is intussen volgestroomd met water en modder zodat de hulpteams zich hebben moeten terugtrekken.

Geestelijken, voetballers, politici, iedereen leeft mee met de kinderen Foto: EPA-EFE

Vrijdagochtend is Ben Reymenants 2,5 kilometer ver in de grot gedoken. In modderig en snelstromend water, een inspanning die hem heen en terug vijf uur heeft gekost.

“Het zicht is heel slecht, tot zo’n 10 centimeter, en er is heel sterke stroming. De Navy Seals hebben dikke touwen gespannen, waarlangs we ons voort kunnen trekken. Maar vanaf twee kilometer onder water zijn er geen touwen meer en is het zoeken, in de modder, op de tast. Tegen de stroom in”.

Reymenants slaagde erin een splitsing te bereiken op 1 kilometer van het punt waar de duikers vermoeden dat de kinderen zijn. “Maar daar verandert de felle stroming plots en duik je met de stroom mee. Dat lijkt gemakkerlijker, maar het is net levensgevaarlijk. Omdat je de weg dreigt te verliezen en niet meer teruggeraakt. Door de sterke stroming. Maar ook van vermoeidheid.”

Hoe de kinderen en hun trainer er intussen aan toe zijn, is niet duidelijk. Ze zitten nu al meer dan vijf dagen zonder eten. En daar beneden is het koud. Gelukkig hebben ze water.

Intussen probeert iedereen de helpen waar mogelijk. Ouders van de kinderen worden begeleid door psychologen. Voetballers, geestelijken, hulpverleners, iedereen draagt zijn steentje bij op zijn of haar manier.