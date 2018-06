Brandweer waarschuwt: “Zelfs een leeg flesje volstaat op dit moment om alles in brand te steken”

De brandweer is de jongste dagen al tientallen keren moeten uitrukken om gras- en bermbranden te blussen. Aangezien het nog zeker tot na het weekend zonnig en droog blijft, vragen ze iedereen om extra voorzichtig te zijn.

Een grasveldje, een graanveld, spoorwegbermen, opgeslagen groenafval.... De brandweer kreeg in de afgelopen dagen tientallen oproepen om brandjes te blussen. Allemaal een gevolg van de extreme droogte. Alles is zo droog dat de minste vonk volstaat. Op een aantal plaatsen ontstond het vuur zelfs door zelfontbranding.

“Een weggegooide sigaret die nog aan het smeulen is of zelfs een weggegooid glazen flesje volstaat om droog gras in brand te steken. De zon brandt op het glas en dat heeft hetzelfde effect als wanneer je met een vergrootglas gras of papier zou laten smeulen. En eens de vlam erin zit, gaat het snel”, klinkt het bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ze roepen daarom op om extra voorzichtig te zijn dit weekend. Want de hitte en de droogte houden nog even aan.

Foto: Tom Palmaers

Vuil of groenafval verbranden is verboden omdat het slecht is voor het milieu. Toch blijven velen het doen. In deze droogteperiode volstaat een beetje wind om het vuur snel te doen uitbreiden. Donderdag nog moest bijvoorbeeld de brandweer van Opwijk uitrukken voor een uit de hand gelopen geval van ‘vuurtje stook’.

De brandweer van het Waasland moest deze week al verschillende keren uitrukken voor grasbrandjes. Dinsdag werden ze opgeroepen naar de hoek van de Kouterstraat met de Gasthuisstraat in Temse. Daar zagen getuigen rook uit een rioolputje komen. Het bleek te gaan om bladeren die vuur hadden gevat nadat er een brandende sigaret in het putje werd gegooid. “Mensen beseffen onvoldoende wat een brandende sigaret kan veroorzaken als het zo droog is.”

In het Limburgse Dilsen-Stokkem ging 6.000 vierkante meter gras in de vlammen op. In Rekem was er vrijdagmiddag een heidebrand. In Ingelmunster (West-Vlaanderen) moest de brandweer uitrukken voor groenafval dat zelf ontbrandde. En in Pittem, ook in West-Vlaanderen, vatte een graanveld vuur.