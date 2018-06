Belgische avonturier Marc Sluszny vermist na duikongeval

De Belgische avonturier Marc Sluszny is sinds donderdag vermist na een duikongeval in Font Estramar, in het zuiden van Frankrijk. Dat schrijven verschillende Franse media. Het nieuws wordt ook bevestigd door Buitenlandse Zaken.

Sluszny was donderdag samen met een collega afgedaald in een kloof in de gemeente Salses-le-Château. Maar toen het tweetal op 125 meter diepte zat, liep het verkeerd. Zijn kompaan kon zich nog bevrijden en op die manier de hulpdiensten verwittigen.

De veiligheidskabel waarmee het tweetal verbonden was, heeft het vermoedelijk begeven. Daardoor zou Sluszny in moeilijkheden geraakt zijn. De veiligheidsdiensten hebben donderdagavond een zoekactie opgestart, maar zonder concreet resultaat. De zoekactie werd vrijdag hervat, maar tot nog toe is er geen spoor van Sluszny.

Woordvoerder Mathieu Branders van Buitenlandse Zaken bevestigt nog dat ze de familie bijstaat en contact houdt met de lokale autoriteiten.

De top bereiken

Sluzsny is misschien niet het meest bekende gezicht, hij is wel een man met vele gedaantes: beursmakelaar, avonturier, topatleet en gevierd thrillerauteur. Bovenal is hij bekend van zijn spectaculaire stunts. Zijn benjispringen uit luchtballonnen, halsbrekende basejumps, skysurfen, heroïsche klimpartijen werden gebruikt in tal van reclamecampagnes. “Zowel op fysiek als mentaal vlak mijn grenzen blijven verleggen, alleen daar gaat het nog om”, zei hij destijds in Het Nieuwsblad. “Mijn doelstelling is altijd de top te bereiken, maar dan wel mijn eigen top. Als dat toevallig ook nationale of wereldklasse is, des te beter, maar dat is nooit een doel op zich. In mijn ogen zijn zowel roem als nederlaag nepsensaties. Mijn doel is nooit het winnen van anderen, wel het overwinnen van mezelf.”