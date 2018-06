Het WK in 10 straffe cijfers: pijlsnelle Ronaldo, hypersecure Kroaat en véél strafschoppen

Neen, een 7-1 zoals tussen Duitsland en Brazilië van vier jaar geleden hebben we dit WK nog niet voorgeschoteld gekregen. Maar dat er in de groepsfase in Rusland genoeg straffe cijfers te rapen vielen, bewijzen deze tien stuks. En jawel: ook voor onze Rode Duivels is er een plaatsje weggelegd.

1

1 van de 48 gespeelde wedstrijden eindigde op 0-0. De wedstrijd tussen Denemarken en Frankrijk in groep C eindigde op een brilscore na een wedstrijd die we maar beter collectief uit ons geheugen kunnen wissen. Beide ploegen waren met een puntje tevreden en hadden geen zin om echt voor de overwinning te gaan. Een nul over de hele lijn dus.

97,93

97,93 procent van de passes die de Kroaat Mateo Kovacic verstuurde, kwam aan. In amper twee van de 88 gevallen kwam zijn bal niet bij een ploegmaat terecht. Hij misplaatste maar 2 van de 88 keren dat hij de bal bij een ploegmaat probeerde te brengen. Daarmee is hij de best passende speler van het WK tot nu toe, hoewel hij nog maar 102 minuten speelde.

7

7 doelpunten in één wedstrijd? Ja, het kan ook op een WK. Dat gebeurde zelfs twee keer, op dezelfde speeldag in groep G: België-Tunesië eindigde op 5-2 en Engeland-Panama op 6-1. Die laatste match is ook goed voor het grootste verschil tussen beide teams, al deed Rusland op de allereerste speeldag niet onder met een 5-0 tegen Saudi-Arabië.

5

5 doelpunten maakte Harry ­Kane al op dit WK en daarmee is hij alleen topschutter. De Engelse kapitein scoorde in de eerste wedstrijd van zijn land tegen Tunesië zijn allereerste WK-doelpunt ooit en deed er daarna nog vier bij. Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo delen de tweede plaats met elk 4 goals.

24

24 strafschoppen werden er al toegekend, nu al het meeste ooit op een WK. Het vorige record dateert van het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea. Toen werd de bal achttien keer op de stip gelegd. Achttien is ook het aantal keer dat een strafschop op dit WK werd opgezet. Met een succesratio van dus 75% is ook dat een record.

44.847

44.847 toeschouwers kwamen gemiddeld hun voetbalhelden toejuichen in het stadion. De meeste fans waren er bij de vier wedstrijden in het Luzhniki-stadion in Moskou: 78.011 fans moedigden er de spelers aan. Het kleinste aantal toeschouwers was er voor Egypte-Uruguay, toen er maar 27.015 opdaagden.

17

17 reddingen deed de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa. De vaste man tussen de palen bij Standard Luik maakte al indruk op dit WK, al moest hij zich in zijn laatste groepswedstrijd tegen Zweden toch drie keer omdraaien. Hij stopte een mooie 81% van alle schoten die op het Mexicaanse doel werden gelost.

38,6

38,6 km/u is de hoogste snelheid die een speler tot nu toe haalde. Cristiano Ronaldo trok een indrukwekkende sprint helemaal van aan het eigen doel tot in de zestien van Spanje. Niet alleen dat sprintje, ook zijn drie goals spraken die avond tot de verbeelding.

7

7 kansen creëerde Mesut Özil in de wedstrijd tussen Duitsland en Zuid-Korea. Allemaal vanuit open spel, meer dan elke andere speler in één wedstrijd op dit WK. Vanuit al die kansen kon ‘die Mannschaft’ er geen enkele verzilveren, wat hen na een 0-2-nederlaag naar de uitgang leidde.

10

10 minuten is het grootste aantal minuten extra tijd dat er bijkwam op een wedstrijd. Tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en Zuid-Korea kwamen eerst ‘slechts’ zes minuten extra tijd bij, maar daar werden door tijdverlies met een ingreep van de VAR later nog eens enkele minuten bijgeteld.