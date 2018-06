Met de wagen door Frankrijk? Opgelet: nieuwe snelheidsbeperkingen en politie staat massaal klaar om te flitsen

Wie met de wagen op vakantie gaat naar Frankrijk houdt best zijn snelheidsmeter in het oog. Vanaf 1 juli verandert de maximumsnelheid op secundaire wegen van 90 naar 80 km per uur. De minimumboete bedraagt 68 euro, en de gendarmerie belooft de hele zomer streng te controleren.

Met vaste en mobiele camera’s, vanop bruggen over snelwegen, op motoren en vanuit anonieme voertuigen gaat de Franse politie deze zomer streng controleren op overdreven snelheid. Met radars die meerdere voertuigen tegelijk kunnen flitsen. In twee richtingen.

De Belgen zijn de grootste buitenlandse verkeersovertreders op Franse wegen. Frankrijk is en blijft dan ook onze favoriete bestemming voor een autovakantie. Vorige zomer werden maar liefst 211.029 landgenoten geflitst op Franse wegen. Dat was al bijna een kwart meer dan vorige zomer, zegt Mobiliteitsorganisatie VAB.

En dat zullen er dit jaar wellicht nog eens een pak meer worden. Want vanaf 1 juli daalt de maximumsnelheid op de secundaire wegen (routes nationales en départementales) met 10 km per uur: van 90 naar 80. Wie maximum 20 km per uur te snel rijdt, krijgt een boete van 68 euro. En wie harder rijdt, betaalt zelfs minstens 135 euro.

