Enorme muurschildering van Ronaldo … naast hotel van Messi: “I scored 4 goals”

Ook de Russen mengen zich in het eeuwige duel tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Graffiti-artiesten hebben een gigantische muurschildering gemaakt van een knipogende Cristiano Ronaldo naast het Ramada-hotel in Kazan. Niets speciaals, was het niet dat Lionel Messi en de Argentijnse selectie er verblijven in voorbereiding op hun achtste finale tegen Frankrijk. “Ik scoorde vier goals. Kan jij beter, Leo”, schreven de kunstenaars er fijntjes bij. Of de hotelkamer uitkijkt op de gevel en Messi dus moet opstaan met de gigantische afbeelding van zijn aartsrivaal is niet geweten.