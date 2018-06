OEFENMATCHEN. Anderlecht kan niet winnen van eerste tegenstander van formaat, Gent wint makkelijk

In het Nederlandse dorpje Swolgen heeft Anderlecht zijn derde wedstrijd van de voorbereiding - de eerste tegen een tegenstander van formaat - niet kunnen winnen. Het werd 2-2 tegen Griekse PAOK Saloni. Voor nieuwkomer Vranjes kwam de match nog te vroeg, Antonio Milic (ex-KVO) maakte zijn debuut links in de driemansdefensie.

Tegen de Grieken - weliswaar niet op volle sterkte - nam Anderlecht de match in handen. Musona had na zeven minuten de score moeten openen, maar mikte alleen voor doel recht op de Griekse doelman. Een schot van de bedrijvige Dimata werd wat later afgeblokt door een Grieks been en een vrije trap van Trebel streelde de verste paal. Net voor rust kreeg Anderlecht loon naar werken. Op een corner van Trebel torende de jonge verdediger Bornauw boven alles en iedereen uit om de 1-0 binnen te koppen. Meteen daarna verdubbelde Gerkens de score, ook met het hoofd, na een gemeten voorzet vanop links van Kayembe.

Vanhaezebrouck voerde zes wissels door bij de rust en zag ook Sa vroeg in de tweede helft uitvallen met een voetblessure. De defensieve organisatie even weg en daar profiteerden de Grieken optimaal van. Aan twee kansen had El Kaddouri genoeg om de Grieken in zes minuten tijd opnieuw langszij te brengen. Anderlecht herstelde nadien wel de organisatie, maar slaagde er niet meer in om kansen te versieren. PAOK kwam in de slotminuut nog het dichtst bij een winnende treffer, maar Delcroix redde de meubelen met een ultieme tackle.

Goals: 43’ Bornauw 0-1, 45’ Gerkens 0-2, 47’ en 53’ El Kaddouri 1-2 en 2-2

Anderlecht (eerste helft): Didillon - Sa, Bornauw, Milic - Saelemaekers, Kums, Trebel, Kayembe - Gerkens, Musona - Dimata

Anderlecht (tweede helft): Boeckx - Sa (47’ Dante), Bornauw, Obradovic - Sowah, Trebel, Makarenko, Amuzu - Gerkens, Morioka - Dimata

Gent wint makkelijk

Een jeugdig Gent had geen kind aan Dikkelvenne dat komend seizoen promoveert naar de tweede amateurklasse. Olayinka was bij de Buffalo’s dan wel terug aanwezig na een weekje extra verlof maar beperkte zich tot een rustige looptraining. Voor de pauze zorgden Yaremchuk en Kubo (tweemaal) voor de Gentse doelpunten. Na rust bracht Vanderhaeghe een nieuw elftal tussen de lijnen.

Doelpunten: 7’ Kubo 0-1, 25’ Yaremchuk 0-2, 36’ Kubo 0-3 (pen), 70’ Verstraete 0-4 (pen)

AA Gent (voor rust): Thoelen, De Smet, Rosted, Asare, Van De Wiel, Raskin, Kubo, Chakvetadze, Dompe, Yaremchuk en Mostafa

AA Gent (na rust): De Busser, Lloci, Burssens, Plastun, Davidzada, Andrijasevic, Verstraete, Dejaegere, Beridze, David en Limbombe