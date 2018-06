Uruguayaanse bondscoach Tabarez wil Ronaldo “collectief aan banden leggen”

De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabarez vreest zaterdag vooral Cristiano Ronaldo in de achtste finale tegen Portugal. “Hij is een spits van wereldklasse”, verklaarde Tabarez vrijdag. “We gaan collectief een oplossing moeten vinden om zijn invloed op de wedstrijd te beperken.”

“Ronaldo kan enorm veel. Bij het plannen van de wedstrijd tegen Portugal moeten we niet alleen rekening houden met de sterkte van de tegenstander als team, maar ook met de kwaliteiten van elke individuele speler. Gewoon Diego Godin op Ronaldo zetten, zal niet volstaan. We gaan hem collectief aan banden moeten leggen.”

Portugal heeft een sterk team, met heel wat spelers die in 2016 Europees kampioen werden. Maar in alle bescheidenheid, ik denk dat we onze voet naast hen kunnen zetten. We zijn dit WK gestart zoals we het wilden, met drie zeges, en hebben getoond dat we er meer dan ooit klaar voor zijn. Al mijn spelers zijn fit en zijn ook mentaal klaar voor de strijd.”

“Uiteraard zijn we bijzonder gemotiveerd”, beaamde sterspeler Luis Suarez. “Het is een achtste finale op een WK, tegen de Europese kampioen. Meer motivatie is echt niet nodig. Persoonlijk voel ik me al beter dan tijdens de openingsmatch en ik ga er alles aan doen om te blijven verbeteren. We gaan er honderd procent voor gaan. Mocht het slecht aflopen, zal niemand zichzelf iets te verwijten hebben.”