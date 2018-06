Bijna uitgeschakeld in groepsfase, maar Argentijnse bondscoach Sampaoli zit weer vol vertrouwen: “’s Werelds beste speler zit in ons team”

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli heeft zijn speelplan klaar voor de achtste finale tegen Frankrijk. Hoewel zijn ploeg ei zo na uitgeschakeld werd in de groepsfase, zit hij nu weer vol vertrouwen. “We willen de tegenstanders op hun eigen helft drukken, voorkomen dat ze snel uit kunnen breken”, deed Sampaoli vrijdag uit de doeken. “We moeten ze vroeg onder druk zetten en agressief spelen, constant in de aanval gaan.”

“Als we het goed doen, zal Frankrijk weinig bewegingsruimte krijgen. Als ze toch de ruimte krijgen om ons pijn te doen, wordt het lastig voor ons. Maar ik heb vertrouwen in de kwaliteiten van mijn team. Mentaal zijn we ijzersterk. We gaan met veel zin en vastberadenheid het veld op.”

“Ik ben er zeker van dat Frankrijk een plan zal hebben om Lionel Messi het leven zuur te maken. We hebben ons eigen plannetje om het hem makkelijker te maken. Nu is het afwachten wie zijn plan het beste uitvoert.”

“‘s Werelds beste speler staat alvast in ons kamp. Leo heeft zo’n klare kijk op voetbal. Hij ziet dingen die alleen een genie kan zien.”