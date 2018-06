De Lijn koopt advertenties om zich te verdedigen: “Stop met halve waarheden te verkopen over ons”

De directie van De Lijn verdedigt zich in een open brief tegen de “negatieve perceptie” die de laatste tijd zou zijn ontstaan over de vervoersmaatschappij. Die zou log zijn en onvoldoende klantgericht. “Niets mis met een debat over mobiliteit, maar dan wel gestoeld op feiten”, zegt grote baas Roger Kesteloot. Mobiliteitsminister kan zich vinden in de boodschap, de vakbonden veel minder.

Paginagroot staat de open brief van De Lijn morgen in onze krant. Roger Kesteloot, directeur-generaal van de vervoersmaatschappij, is de aanvallen tegen zijn bedrijf zo beu dat hij in de buidel tast om advertenties te kopen in de media.

De open brief is een aanklacht tegen wat Kesteloot en zijn mededirecteurs de “tendentieuze uitspraken” van de afgelopen weken noemen. “Dan hebben we het over de berichtgeving, de debatten in het parlement en intern: de onderhandelingen over een nieuwe cao met de vakbonden”, zegt Kesteloot aan de telefoon. “Er is een negatieve perceptie ontstaan die niet overeenstemt met de realiteit.”

Kesteloot erkent dat er grote problemen zijn met de stiptheid van de bussen en de trams - slechts de helft is op tijd - en dat de doorstroming veel beter kan. “Maar het is niet allemaal kommer en kwel”, zegt hij. “De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en je merkt dat mobiliteit in veel steden en gemeenten hoog op de agenda staat. Dan zie je mensen uitspraken doen over De Lijn die de dingen in een verkeerd daglicht stellen.”

Logge machine

Kesteloot wil niet dieper ingaan op specifieke uitspraken of personen, maar recent zeiden de drie grootste steden van Vlaanderen nog dat ze het openbaar vervoer in hun stad veel beter zelf kunnen regelen dan “de logge machine die De Lijn is”.

In de open brief wil de directie bewijzen dat het tegendeel waar is. Zo staat er te lezen dat de belastingbetaler de laatste jaren minder moet betalen voor de bus en tram in Vlaanderen, dat De Lijn meer mensen bereikt en dat ook de realtime reisinformatie er fel is op verbeterd. “We vragen begrip aan de reizigers, en alle stakeholders”, zegt Kesteloot. “We kijken vooruit en blijven ervoor gaan.”

De Lijn zit in woelig vaarwater omdat in 2020 mogelijk de markt wordt opengesteld. Tenminste als de vervoersmaatschappij niet kan aantonen dat het kan concurreren met private maatschappijen. Sommigen denken dat er een bewuste verrottingsstrategie bezig is zodat De Lijn in 2020 makkelijk afgeschreven zou kunnen worden. “Onze vrienden, familie en buren vragen ons en onze medewerkers hoe het nu verder moet”, staat in de brief.

Steun van Weyts, niet van de vakbonden

De hartenkreet van Kesteloot en zijn collega’s krijgt het begrip van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Onder meer SP.A heeft er een handje van weg om De Lijn in een negatief daglicht te stellen”, zegt hij. “Dat De Lijn nu de puntjes op de i wil zetten, is maar logisch ook. De oefening om De Lijn klaar te stomen voor 2020 is quasi afgerond en nu is men bezig met de verbetering van de dienstverlening. Door een ongeziene investering zal ook die oefening slagen.”

De socialistische vakbond hecht daar weinig geloof aan. “Er is een reden voor dat iedereen op de kap van De Lijn zit”, zegt secretaris van ACOD Rita Coeck. “Die wordt namelijk kapot bespaard en dat is al tien jaar bezig. Ofwel moeten de reizigers het bekopen ofwel het personeel. Die negatieve perceptie is dus wel gebaseerd op de realiteit.”