Vrouw gekneld in bestelwagen na zware botsing

Houthalen-Helchteren - Rond 18.30 uur vond vrijdagavond een zwaar verkeersongeval plaats in Houthalen-Helchteren, waarbij een personenwagen en een bestelwagen betrokken waren. Een vrouw raakte gekneld in de bestelwagen, waardoor de brandweer ter plekke moest komen.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Bronweg en de Groenstraat in Houthalen-Helchteren. Een vrouw raakte gekneld in de bestelwagen en moest door de brandweer worden bevrijd door de voorruit open te zagen. Ook in de personenwagen waren twee personen lichtgewond, waardoor in totaal drie personen naar het ziekenhuis werden overgebracht.

De oorzaak van de botsing is voorlopig niet bekend. De politie is ook aanwezig op de plaats van het ongeval. De straat werd echter niet afgesloten voor het verkeer.