Trump: “Aanval op krant schokt geweten van onze natie”

Journalisten zouden net als andere werkende mensen niet voor een gewelddadige aanval te vrezen mogen hebben terwijl ze hun job doen, voegde hij eraan toe. De president, die regelmatig kritiek geeft op journalisten en hen wel eens de vijand van het Amerikaanse volk noemt, beloofde steun aan de gezinnen van de vijf mensen die het leven lieten.

“Geen woorden voor onze gevoelens over uw verlies”, zei hij. Zijn regering “zal niet rusten totdat we al het mogelijke gedaan hebben om geweldmisdrijven in te dijken en onschuldige levens te beschermen”.

Before going any further today, I want to address the horrific shooting that took place yesterday at the Capital Gazette newsroom in Annapolis, Maryland. This attack shocked the conscience of our Nation, and filled our hearts with grief... pic.twitter.com/LALXGhk04b