Na ‘bizarre’ handdruk, geeft Portugese president Donald Trump een meesterlijke veeg uit de pan

De Portugese president Rebelo de Sousa was deze week op bezoek bij Donald Trump. De Amerikaanse president begroette de man enthousiast en probeerde - zoals hij dikwijls doet - hard zijn best om de zijn stempel op de ‘handdruk’ te drukken. De Portugees won het worstelpartijtje echter door Trump een kleine ruk te geven. Daarna kwam tijdens het fotomoment in het Witte Huis ook het WK voetbal even ter sprake. Toen Trump zijn Portugese ambtsgenoot even het vuur aan de schenen wilde leggen, reageerde die opvallend gevat.