Waarom de Japanse bondscoach onder vuur ligt ondanks nipte kwalificatie op WK

Is het derde keer, goede keer voor Japan in de 1/8ste finales van een WK? Na 2002 en 2010 willen de ‘Blauwe Samoerai’ voor de allereerste keer naar de kwartfinales. De euforie is groot, maar bondscoach Akira Nishino had gisteren ook met kritiek af te rekenen. Die laatste tien minuten tegen Polen zijn de Japanse media in het verkeerde keelgat geschoten.