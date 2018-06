GERUCHTEN. Gekke ruildeal met Lukaku, Barcelona wil Nederlands toptalent, “nieuwe Messi” naar Milan

Het WK mag dan in volle gang zijn, in het clubvoetbal is het alle hens aan dek op de transfermarkt. Het gonst bijgevolg van de geruchten. Een overzicht van de opmerkelijkste van de voorbije dagen.

Het gerucht der geruchten is er eentje uit de Daily Star, dat zich baseert op een artikel van Diario Gol. Dat beweert dat Real Madrid hard wil gaan voor.. Romelu Lukaku. De Koninklijke zou 50 miljoen euro én Cristiano Ronaldo richting Manchester United willen sturen om de Rode Duivel binnen te halen. Tussen United en de Portugees zouden al langer contact hebben over een transfer.

Bovenstaand gerucht komt bovenop dat van OK Diario dat de afkoopclausule van Ronaldo zwaar afgebouwd gaat worden door Real. De aanvaller heeft er nu eentje van 1 miljard, maar de clausule zou afgebouwd worden naar 120 miljoen. Met uitzondering voor FC Barcelona en PSG. Ondertussen zou Real de interesse van Man United voor Toni Kroos afgeweerd hebben. De Duitser heeft een afkoopclausule van 500 miljoen in zijn Madrileens contract. Real zou dan weer interesse hebben in Colombia-middenvelder Juan Quintero, die bij River Plate speelt.

Willian. Foto: Photo News

Talentjes in trek

Over Barça gesproken, de Blaugrana hebben volgens Mundo Deportivo hun oog laten vallen op Frenkie de Jong. Het toptalent van Ajax zou de Nederlandse topclub willen verlaten en zou zo’n 50 miljoen moeten kosten. Dat is volgens de Daily Mail bijna hetzelfde bedrag dat Barcelona heeft geboden voor Willian. Chelsea wees de 56 miljoen van de Catalanen echter van de hand. Ook Man United toont nog steeds interesse in de Braziliaanse winger. Net als in Milan-verdediger Leonardo Bonucci trouwens.

De Rossoneri hebben dan weer hun zinnen gezet op Alen Halilovic. De 22-jarige Kroaat werd ooit de “nieuwe Messi” genoemd bij Barcelona, maar kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. Hij speelde vorig seizoen op huurbasis bij Las Palmas en zou Hamburg gratis kunnen verlaten. Ondertussen werkt Milan aan de potentiële komst van Ciro Immobile, die vorig seizoen 41 keer scoorde voor Lazio. De Italiaan zou volgens Sky Italia al zijn “OK” gegeven hebben voor een transfer.

Aan de andere kant van Milaan, bij Inter, zouden ze komende week dan weer nieuwe gesprekken voeren met de entourage van Mousa Dembélé. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Rode Duivel nog twee opties: naar China verhuizen of naar de Nerazzurri. Intussen staat Inter, nadat het Radja Nainggolan binnenhaalde, ook dicht bij flankspelers Matteo Politano (Sassuolo) en Malcom (Bordeaux).

Alisson. Foto: Photo News

Waar speelt Alisson Becker volgend seizoen? De Braziliaanse doelman van AS Roma heeft veel gegadigden zoals Real Madrid, Liverpool en Chelsea. Volgens sportief directeur Monchi zijn er nog geen aanbiedingen binnen, maar volgens Marca zou de Braziliaan voor 70 miljoen richting Londen verhuizen. Wat dan weer slecht nieuws zou zijn voor Thibaut Courtois. De Blues zouden daarnaast een akkoord hebben met CSKA Moskou voor de Russische WK-sensatie Aleksandr Golovin. Die zou rond de 30 miljoen gaan kosten, ondanks concurrentie van Juventus.

Liverpool zou dan weer zijn zinnen gezet hebben op Jasper Cillessen, die volgens Sport Barcelona wil verlaten. De Nederlander heeft een afkoopclausule van 60 miljoen maar zou voor zo’n 30 miljoen weg mogen. Cillessens ex-club Ajax is dan weer geïnteresseerd in het Italiaanse toptalent Moise Keane van Juventus. Er zou daarbij een soort ruildeal kunnen opgezet worden waarbij Matthijs de Ligt richting Turijn trekt.

De Oude Dame werkt intussen verder aan de potentiële transfer van Sergej Milinkovic-Savic. De Serviër zei na de uitschakeling op het WK dat Juventus een topclub is en zijn broer in Turijn speelt (bij Torino). Lazio zou echter 150 miljoen willen voor de ex-speler van Genk en dat is te veel voor Juve. Intussen heeft Barcelona zich volgens Mundo Deportivo in Italië gemeld voor Miralem Pjanic. De Bosniër moet echter minstens 80 miljoen kosten aldus Juve.

Andere geruchten:

- Arsenal heeft de transfer van Lucas Torreira zo goed als afgerond. De Gunners betalen zo’n 25 miljoen voor de Uruguayaan van Sampdoria. (Telegraph)

- Jack Wilshere trekt waarschijnlijk naar Fenerbahçe. (Talksport)

- Liverpool zou een clubrecord op tafel willen leggen voor Marco Asensio. (Marca)

- Chelsea staat nu toch dicht bij coach Maurizio Sarri, die Juventus-verdediger Daniele Rugani mee naar Londen wil nemen. De Oude Dame wil 40 miljoen voor de Italiaan.

- Napoli heeft een akkoord met Udinese voor doelmannen Orestis Karnezis en Alex Meret. (Sky)