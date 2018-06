Tegen Japan in principe weer met ‘normale basiself’, achter slechts één Rode Duivel staat een vraagteken

Nadat de volledige bank zijn kans kreeg tegen Engeland, kiest Roberto Martinez in de achtste finales tegen Japan in principe weer voor zijn ‘normale basiself’. Alleen achter Vincent Kompany staat nog een vraagteken.

Hoewel Januzaj, Tielemans, Chadli, Vermaelen en zeker Fellaini tegen Engeland aan de bondscoach toonden dat er op hen kan worden gerekend, zal Roberto Martinez maandag grotendeels teruggrijpen naar zijn vertrouwde elftal. De enkel van Romelu Lukaku is weer geheeld. Vermaelen verteerde zijn eerste match in anderhalve maand prima en traint ondanks een dik oog vandaag ook mee. Voor het eerst sinds de voorbereiding is iedereen in de selectie dus fit en kunnen de Rode Duivels aantreden op volle oorlogssterkte. Medisch gezien dan toch.

Vincent Kompany vierde zijn wederoptreden na vier weken afwezigheid blij als een kind, met zijn kinderen zelfs. “Terugkrabbelen is jammer genoeg de rode draad doorheen mijn carrière. Het positieve is dat ik weet hoe het werkt. Ik kan nu naar de volgende wedstrijd gaan.”

Sterke counters

Dat betekent nog niet dat Kompany maandag zijn plek in het hart van de driemansdefensie zomaar in de schoot krijgt geworpen. Dedryck Boyata deed het in de drie groepswedstrijden prima. Met de terugkeer van Thomas Vermaelen – “alsof hij nooit is weggeweest” – heeft Martinez nog een alternatief. Kompany daarentegen kwam de jongste twee maanden slechts drie keer in actie, waarvan slechts één keer een volledige match. Het doet Martinez twijfelen. Tegen Japan, een ploeg die “sterk is op counters”, inzetten op de blessuregevoelige Brusselaar is verre van een uitgemaakte zaak, volgens Martinez. “Zaterdag en zondag zullen we daar de garantie over krijgen”, zegt de Spanjaard. “Het wordt belangrijk op training de wedstrijdintensiteit na te bootsen. Medisch gezien zijn we zeker dat hij 90 minuten aankan. Het is eerder op het vlak van wedstrijdfitheid dat ik moet beslissen of het kan.”