Duivelse WK-nieuwtjes: helse verplaatsing na wedstrijd tegen Japan, trainingen met nieuwe bal

De Rode Duivels arriveerden pas vrijdagochtend om half vijf in hun hotel in Moskou na de wedstrijd tegen Engeland in Kaliningrad, maar zondag moeten ze alweer het vliegtuig op. Bestemming: Rostov aan de Don, de stad waar de Rode Duivels het opnemen tegen Japan.

Rostov ligt in het Zuiden van Rusland vlak bij de Oekraïense grens. Om 11 uur lokale tijd (10 uur in België) stijgt de ploeg op in Moskou, om één uur en veertig minuten later alweer te landen. ’s Avonds om 17.30 uur lokale tijd trainen de Rode Duivels nog één keer in de Rostov Arena, een stadion dat plaats biedt aan 45.000 toeschouwers.

Onmiddellijk na de wedstrijd vliegt de ploeg alweer naar huis waardoor ze opnieuw pas tegen vier uur-half vijf ’s nachts in hun eigen hotel worden verwacht. Van een helse tocht gesproken.

Match tegen Japan nog niet uitverkocht

Belgische supporters die nog een ticket willen bemachtigen voor de wedstrijd van maandag tegen Japan kunnen dat opnieuw via de site van de FIFA.

Tot gisteren waren alle tickets voor dat duel uitverkocht, maar supporters van landen als Senegal, Colombia of Engeland die voor het toernooi een optie hadden genomen op een ticket konden gisteren hun plaatsen weer ter ­beschikking stellen. Daardoor zijn er opnieuw plaatsen vrijgekomen in de neutrale vakken. Hoeveel precies, dat kan de FIFA niet vertellen. Het is dus zaak om snel te zijn.

De Belgische supportersclub 1895 heeft bij de voorverkoop in december-januari zo’n driehonderd tickets aan de man gebracht voor deze achtste ­finale. Maar door de beschikbaarheid van tickets in de neutrale vakken zullen er zeker meer Belgische fans in Rostov aanwezig zijn.

Duivels trainen met nieuwe bal

De Rode Duivels die donderdag op de bank zaten tegen Engeland - de eigenlijke basisploeg dus - trainden gisteren al even met de bal. Met een nieuwe bal zelfs.

De FIFA introduceert vanaf de achtste finales een nieuwe wedstrijdbal en de Rode Duivels maakten daar al een eerste keer kennis mee. De Telstar Mechta vervangt de Telstar 18, maar alleen de nieuwe rode kleur lijkt anders ten opzichte van de vorige bal. We weten niet of het aan de nieuwe bal ligt, maar tot twee keer toe vloog er een bal tegen de raam van de perszaal, iets wat in de voorbije twee weken nog niet gebeurd was.