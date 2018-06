Keert Thibaut Courtois terug naar Spanje? Nationale doelman hint er alvast naar

Thibaut Courtois gaf vrijdag een serieuze hint over een terugkeer naar Spanje. De doelman heeft nog een contract tot volgende zomer bij Chelsea en heeft altijd gezegd dat hij na het WK een beslissing neemt over zijn toekomst: verlengen of vertrekken.

Maar voor de camera’s van Sporza gaf hij gisteren toch al een kleine hint. “Ik heb al ideeën in mijn hoofd, maar heb alle beslissingen opgeschoven tot na het WK”, zegt Courtois. Maar dan laat hij toch uitschijnen dat hij graag zou terugkeren naar Spanje. Hij speelde al bij Atlético Madrid en zijn naam wordt ook genoemd bij Real. “Mijn kinderen zijn het allerbelangrijkste voor mij. Ik heb nu 1,5 jaar minder contact met hen. FaceTime is mooi, maar ze écht zien opgroeien is toch nog iets anders. Mijn kinderen zullen dan ook een belangrijke rol spelen in mijn beslissing.”

Courtois heeft een dochter en een zoon: Adriana (3) en Nicolas (1). Zij wonen momenteel bij hun moeder in Madrid.

