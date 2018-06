Van cafégrap tot fanclub: daarom is Frank Boeckx de officieuze voorzitter van de Belgian Uruguay-supporters

Ons hart klopt voor de Duivels, maar bij minstens 148 Belgen slaat het ook sneller wanneer Uruguay voetbalt. Zoveel leden telt de fanclub The Belgian Uruguay-supporters met – jawel – Anderlecht-keeper Frank Boeckx als officieuze voorzitter. Een cafégrap, maar ze kijken wel vol stress naar de kwartfinale tegen Portugal.

De liefde voor Uruguay ontstond acht jaar geleden toen Gauthier Lauwers nog student was en samen met Frank Boeckx op café zat in Gent. De Anderlecht-keeper vertelde het onlangs zelf nog. “We waren jong en België ging in 2010 niet naar het WK in Zuid-Afrika. Tussen pot en pint zochten mijn vrienden en ik een ander team om voor te supporteren. Op de goksite Unibet keken we naar de landen met de laagste coëfficiënt om wereldkampioen te worden. We zagen weinig toekomst in een Afrikaans land en dus kozen we voor Uruguay.”

De vrienden kochten shirts van La Celeste en gingen voor de grote schermen in Gent fanatiek supporteren. Het hielp, want Uruguay werd dat WK vierde. “Een van onze kameraden kende de uitbater van sportwinkel Fulltime”, vervolgt Lauwers. “Hij had gebeld hoeveel shirts van Uruguay er beschikbaar waren en dat waren er... twee. We lieten er direct bijbestellen en trokken de stad in.”

In 2012 won Uruguay ook de Copa America. Die wedstrijden moesten de fanatiekelingen door het tijdsverschil ’s nachts volgen, maar dat was uiteraard geen probleem. “We organiseerden een feestje en daar kwam toch 200 man op af, gekleed in het lichtblauw”, weet Lauwers nog. “Onze fanclub werd steeds groter, maar nu we geen student meer zijn, hebben we minder tijd om alle wedstrijden samen te bekijken. Maar de droom om Suarez en Cavani eens te ontmoeten, die blijft.”

De zus van Forlan

Boeckx beleefde die droom toen hij met Anderlecht tegenover PSG en Edinson Cavani stond. Al trok hij ook bijna naar Uruguay zelf. “Toen ik in 2015 aan een wereldreis wou beginnen, wilde ik zeker langs Montevideo passeren, maar het kwam er nooit van.”

Het ideale scenario is een meet and greet met de twee wereldsterren. “Eén van onze leden woont nu in Mexico en kent via via de zus van Uruguay-legende Diego Forlan”, besluit Lauwers. “Via haar kwam het de nationale ploeg zeker al ter ore dat ze een fanatieke aanhang hebben in België. Boeckx maakte ook Gary Kachelmacher, de Uruguayaanse ex-verdediger van Beerschot en nu bij Kortrijk, lid van onze club en ik sprak op de luchthaven in Parijs al eens de Uruguayaanse U21 aan. Wie weet lukt het ooit om toch uitgenodigd te worden door Suarez en Cavani.” (lacht)